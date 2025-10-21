الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نائب ترامب يراقب الوضع في غزة بكاميرا طائرة مسيرة.. وإعلام عبري: لن يدخل القطاع

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يراقب الأوضاع في قطاع غزة عبر بث مباشر لطائرة مسيّرة متطورة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاق غزة التاريخي الذي ترعاه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

طائرة نائب الرئيس الأمريكي 

وأوضحت التقارير أن الطائرة تنقل صورًا حية للمناطق التي تشملها المرحلة الأولى من الاتفاق، وتعرضها بشكل مباشر على شاشة غرفة عمليات أمريكية مؤقتة في تل أبيب.

أسباب أمنية وراء قرار نائب الرئيس الأمريكي 

وذكرت المصادر أن نائب الرئيس الأمريكي لن يدخل قطاع غزة بسبب اعتبارات أمنية صارمة فرضتها الجهات الأمريكية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن الترتيبات الأمنية الحالية لا تسمح بأي تواجد ميداني لمسئولين أمريكيين داخل القطاع في هذه المرحلة.

وأكدت مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة بإنجاح اتفاق غزة، وتعتبره خطوة جوهرية نحو تحقيق استقرار إقليمي أوسع، مع إمكانية توسيع المحادثات لتشمل ملفات إقليمية أخرى مثل لبنان وسوريا.

