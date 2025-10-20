ترامب: لم نمنح إسرائيل الإذن بدخول غزة مجددًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل الإذن بدخول قطاع غزة مجددًا، مؤكدًا أن أي تحرك عسكري جديد داخل القطاع ليس جزءًا من التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها.

ترامب: هدفنا تثبيت اتفاق شرم الشيخ

وأوضح ترامب في تصريحات مساء اليوم، أن بلاده "تراقب الوضع عن كثب"، مشيرًا إلى أن الهدف الآن هو تثبيت اتفاق شرم الشيخ الأخير الذي أنهى الحرب في غزة، مضيفًا: "نريد الحفاظ على وقف إطلاق النار، لا إشعال جولة جديدة من القتال."

تشديد أمريكي على الحل السياسي



وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن "تؤمن بأن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيًا وإنسانيًا، لا عسكريًا"، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تعمل مع شركاء إقليميين لضمان استمرار الهدوء وتدفق المساعدات إلى القطاع.

رسالة ضغط على تل أبيب



وتُعد تصريحات ترامب بمثابة رسالة مباشرة لإسرائيل بعدم المضي في أي عملية عسكرية جديدة دون تنسيق مسبق مع واشنطن، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على التهدئة التي رعتها مصر وعدد من الدول الإقليمية.

