الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مبعوث ترامب: متفائلون باستمرار وقف إطلاق النار في غزة وتوسع محادثات السلام بالمنطقة

قال مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه متفائل بأن وقف إطلاق النار في غزة سيستمر ويصمد حتى في حال وقوع اشتباكات محدودة، مشددًا على أن الاتفاق الأخير يوفر إطارًا كافيًا للحفاظ على الهدوء النسبي في القطاع.

 

توسع محادثات السلام لتشمل سوريا ولبنان

وأضاف بولس أن محادثات السلام في الشرق الأوسط قد تتوسع قريبًا لتشمل دولًا أخرى مثل سوريا ولبنان، في إشارة إلى جهود أمريكية وإقليمية لتعزيز الاستقرار الإقليمي بعد انتهاء الحرب في غزة.

 

تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية لضمان تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أي تصعيد محدود لن يقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام طويل الأمد.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل الإذن بدخول قطاع غزة مجددًا، مؤكدًا أن أي تحرك عسكري جديد داخل القطاع ليس جزءًا من التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها.

وأوضح ترامب في تصريحات مساء اليوم، أن بلاده "تراقب الوضع عن كثب"، مشيرًا إلى أن الهدف الآن هو تثبيت اتفاق شرم الشيخ الأخير الذي أنهى الحرب في غزة، مضيفًا: “نريد الحفاظ على وقف إطلاق النار، لا إشعال جولة جديدة من القتال”.

مبعوث ترامب ترامب الرئيس الأمريكى غزة اتفاق غزة مسعد بولس

