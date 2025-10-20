الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر تعزيز التعاون

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
ads

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، جرى متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها  الوزير إلى دولة قطر، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل، إلى جانب بحث سبل التواصل والتنسيق المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية في دولة قطر، والعمل على تذليلها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد  محمد جبران حرص وزارة العمل على تعميق الشراكة مع الجانب القطري في مختلف مجالات العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك بنية تدريبية متطورة من مراكز تدريب مهني حديثة، قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية، بما يتواكب مع متطلبات المهن الحديثة ومواصفات الجودة العالمية.

من جانبه، أشاد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتينة بين مصر وقطر، وبالخبرات والكفاءات التي تتمتع بها العمالة المصرية، مؤكدًا حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وبما يخدم جهود التنمية في الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، دعمًا لمسيرة التعاون العربي، وتعزيزًا لآفاق التشغيل والتدريب وبناء القدرات البشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الإدارية الجديدة مجالات العمل وزير العمل محمد جبران وزارة العمل وزير العمل تدريب مهني التعاون العربي

مواد متعلقة

محمد جبران يفتتح ورشة تثقيفية حول قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول

وزارة العمل: فرص توظيف جديدة بالأردن في مجال التحميل والتنزيل

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية