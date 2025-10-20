وزير العمل يبحث مع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر تعزيز التعاون

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، جرى متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير إلى دولة قطر، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل، إلى جانب بحث سبل التواصل والتنسيق المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية في دولة قطر، والعمل على تذليلها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد محمد جبران حرص وزارة العمل على تعميق الشراكة مع الجانب القطري في مختلف مجالات العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك بنية تدريبية متطورة من مراكز تدريب مهني حديثة، قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية، بما يتواكب مع متطلبات المهن الحديثة ومواصفات الجودة العالمية.

من جانبه، أشاد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتينة بين مصر وقطر، وبالخبرات والكفاءات التي تتمتع بها العمالة المصرية، مؤكدًا حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وبما يخدم جهود التنمية في الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، دعمًا لمسيرة التعاون العربي، وتعزيزًا لآفاق التشغيل والتدريب وبناء القدرات البشرية.

