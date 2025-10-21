خليل الحية: ما سمعناه من ترامب وشاهدناه في مصر يطمئننا أن حرب غزة انتهت فعليا

أكد رئيس الوفد المفاوض لحركة حماس، خليل الحية، التزام حركته والفصائل الفلسطينية بالمضي في اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة "حتى النهاية". وشدد الحية على أن "الإرادة الدولية" و"التظاهرة التي حدثت في مصر" ترعى هذا الاتفاق وتضمن صموده.

وأضاف الحية في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "الحرب في غزة انتهت"، يؤكد الضمانات التي تلقتها الفصائل من الوسطاء بأن الحرب قد انتهت فعليًا، مؤكدًا أن "الإرادة في الالتزام به قوية".

وفيما يخص ملف الجثامين، أقر الحية بـ "صعوبة بالغة" في تسليم جميع الجثامين بسبب "تغير طبيعة الأرض ووجود بعضها تحت الركام"، وهو ما يتطلب "وقتًا ومعدات كبيرة"، لكنه شدد على أن الحركة "جادّة ومصممة" على استكمال تسليم الجثامين لتعود لذويها.

وبشأن المساعدات، أكد الحية دخول العدد المتفق عليه من الشاحنات والمساعدات خلال الأسبوع الماضي، لكنه طالب الوسطاء بمضاعفة الجهود لزيادة الإمدادات، خاصة مستلزمات الإيواء والمستلزمات الطبية، قبيل فصل الشتاء.



