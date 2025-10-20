أخبار الرياضة اليوم: إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء.. يد الأهلي رجال يتوج ببطولة إفريقيا.. وإحالة مجلس إدارة الإسماعيلي للنيابة العامة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
أزمة وإعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)
شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد 2007، أزمة أدت إلى إلغائها قبل نهايتها بقرار من حكم اللقاء.
رجال يد الأهلي يفوز على درب السلطان المغربي 31-20 ويتوج ببطولة إفريقيا
توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على منتدى درب السلطان المغربي، مساء اليوم الإثنين، في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بنتيجة 31-20 في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.
إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.
أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)
كشف إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز تفاصيل ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز بدوري الجمهورية لمواليد 2007 عقب قرار إلغاء اللقاء بعد دقائق من بدايته.
عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال بدوري أبطال أوروبا
أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه المتجهة إلى إسبانيا لمواجهة فياريال، غدًا الثلاثاء، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
أبو ريدة يناقش مع التوأم استعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا والمونديال (صور)
عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا تنسيقيًا مع جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن للتنسيق لمعسكر شهر نوفمبر وبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب
اتحاد جدة يقسو على الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال آسيا
تلقى الشرطة العراقي هزيمة ثقيلة على أرضه ووسط جماهيره من اتحاد جدة السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة
أبو ريدة وجهاز المنتخب الأول يدعمون منتخب الناشئين قبل السفر لكأس العالم
حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعنين على مساندة منتخب الناشئين تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر.
الأهلي يخسر لقب البطولة الأفريقية ليد السيدات أمام بطل أنجولا
خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (23-24)، في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.
دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يفوز 3-1 على الدحيل القطري
حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزا مستحقا على الدحيل القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
