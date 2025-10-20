الإثنين 20 أكتوبر 2025
أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد 2007، أزمة أدت إلى إلغائها قبل نهايتها بقرار من حكم اللقاء.

وجاء قرار الحكم بإلغاء المباراة بعد اعتراض فريق بيراميدز بشكل جماعي على احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي خلال اللقاء، ليضطر الحكم في النهاية إلى إطلاق صافرة النهاية وإلغاء المباراة. 

أهلي 2005 يفوز على بيراميدز 4-3

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، الفوز على ضيفه فريق بيراميدز، بنتيجة 4-3 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب. 

وأقيمت المباراة في الساعة الثالثة عصر اليوم، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

