الإثنين 20 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي يخسر لقب البطولة الأفريقية ليد السيدات أمام بطل أنجولا

مباراة الأهلي وبترو
مباراة الأهلي وبترو أتلتيكو الأنجولي، فيتو

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (23-24)، في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وكان الشوط الأول  انتهى بتقدم النادي الأهلي على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (12-9)، قبل أن تتغير الأمور في الشوط الثاني.

وكان الأهلي  تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فاب الكاميروني في الدور قبل النهائي بنتيجة (23-19).

وعلى الجانب الآخر، تأهل بترو أتلتيكو للمباراة النهائية، على حساب فريق كالارا الكاميروني.

