الأهلي يخسر لقب البطولة الأفريقية ليد السيدات أمام بطل أنجولا

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (23-24)، في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم النادي الأهلي على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (12-9)، قبل أن تتغير الأمور في الشوط الثاني.

وكان الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فاب الكاميروني في الدور قبل النهائي بنتيجة (23-19).

وعلى الجانب الآخر، تأهل بترو أتلتيكو للمباراة النهائية، على حساب فريق كالارا الكاميروني.

