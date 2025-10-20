عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه المتجهة إلى إسبانيا لمواجهة فياريال، غدًا الثلاثاء، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي لمباراة فياريال

وشهدت القائمة، مشاركة النجم المصري عمر مرموش، بعد تعافيه من الإصابة.

وشاهد مرموش فوز فريقه على إيفرتون، بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي، من مقاعد البدلاء في أول مباراة يعود فيها إلى القائمة بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو شهر.

وغاب مرموش عن الملاعب منذ إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي.

ولعب عمر مرموش هذا الموسم 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بإجمالي لعب 150 دقيقة، ساهم خلالها في هدف وحيد.

ريان آيت نوري ينضم لقائمة مانشستر سيتي

كما انضم الجزائري ريان آيت نوري للقائمة المسافرة إلى إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ريان آيت نوري منذ توقف سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل، قبل عودته بصحبة مرموش.

وشهدت القائمة غياب الإسباني رودري والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

ولم يشارك رودري سوى في 22 دقيقة أمام برينتفورد قبل أن يخرج للإصابة.

كما غاب عبد القادر خوسانوف عن تدريبات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل في مواجهة آرسنال، في أواخر سبتمبر الماضي.

قائمة مانشستر سيتي لمباراة فياريال

وضمت قائمة مانشستر سيتي كلا من:

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، ريان آيت نوري، جوسكو جفارديول، جيانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ريكو لويس.

