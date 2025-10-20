الإثنين 20 أكتوبر 2025
رياضة

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن قرارالوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فورًا في التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.

أشرف صبحي الاسماعيلي النادى الإسماعيلى محمد الشاذلي لشباب والرياضة الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

الجريدة الرسمية