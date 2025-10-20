الإثنين 20 أكتوبر 2025
رجال يد الأهلي يفوز على درب السلطان المغربي 31-20 ويتوج ببطولة إفريقيا

فريق رجال اليد بالنادي
فريق رجال اليد بالنادي الأهلي/ فيتو

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على منتدى درب السلطان المغربي، مساء اليوم الإثنين، في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بنتيجة 31-20 في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

 

الأهلي يتخطى فاب الكاميروني في نصف النهائي

وتأهل فريق النادي الأهلي لكرة اليد، إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ‏بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 37 - 14، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنصف نهائي البطولة‎.

بينما تأهل فريق منتدى درب السلطان المغربي، صاحب الأرض والجمهور، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على ريد ستار الإيفواري، في نصف النهائي الآخر، بنتيجة 33-24.

أقيمت منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في المغرب خلال الفترة من 11 إلى ‏‏20 أكتوبر الجاري‎.

