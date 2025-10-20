الإثنين 20 أكتوبر 2025
الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

النادي الإسماعيلي،
النادي الإسماعيلي، فيتو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، تقديم مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية “صدى البلد”: “ الجميع يشعر بالحزن لما وصل له النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة لنادي الإسماعيلي”.

وأردف قائلًا: “الدولة تحاول التحرك لصالح جماهير النادي الإسماعيلي ولصالح الكرة المصرية والوزارة تتلقى استغاثات يومية للتدخل من أجل إنقادذ نادي الإسماعيلي”، مشيرا إلى أن ملف نادي الإسماعيلي تم إرساله بالكامل للنيابة العامة حتى تفصل النيابة في القضية والأوراق المتعلقة خاصة فيما يتعلق بصرف الموارد المالية بطرق غير منضبطة والمخالفات المالية.

وأشار إلى أن هناك مخالفات مالية واضحة وجسيمة بنادي الإسماعيلي، مضيفًا أن “اللجنة رصدت العديد من المخالفات المالية، التي لا تحتمل إرسالها للنادي لبحث هذه المخالفات، وهناك تراكم من المخالفات في النادي”.

وأوضح أن المخالفات تخص بيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية بتوقيعات فردية من جانب رئيس النادي وأمين الصندوق بدون الحصول على موافقة من المجلس.

وأكد أن المخالفات استوجبت إيقاف فوري لرئيس الإسماعيلي ومجلسه وتحويلهم للنيابة العامة، موضحا: «تم إحالة الموضوع إلى جهة تحقيق محايدة وهي النيابة العامة وهذا الموضوع ميزعلش حد».

 

وأضاف أن اللجنة التي ستتولى الإشراف وإدارة الإسماعيلي ستتعين خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن هناك مشاورات ستُعقد بين وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية من أجل التوصل إلى أسماء تشكل هذه اللجنة لتكون بمثابة لجنة إنقاذ للنادي.

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

