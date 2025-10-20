حبس رجل أعمال سنتين لمحاولته قتل زوجته ونجله بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحبس رجل أعمال سنتين، بعد اتهامه بالشروع في قتل زوجته ونجله بإطلاق النار عليهما داخل شقته بالقاهرة الجديدة.

كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو مدير شركة بترول، أطلق أعيرة نارية من سلاحه تجاه زوجته ونجله إثر خلافات أسرية نشبت بينهم، مما أسفر عن إصابة الزوجة بطلقات في الرقبة والجسد، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وبمواجهة رجل الأعمال خلال جلسات المحاكمة، أنكر ما نُسب إليه، مؤكدًا عدم قصده قتل المجني عليها.

