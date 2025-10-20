الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس رجل أعمال سنتين لمحاولته قتل زوجته ونجله بالتجمع الخامس

حبس رجل أعمال سنتين
حبس رجل أعمال سنتين لمحاولته قتل زوجته ونجله بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحبس رجل أعمال سنتين، بعد اتهامه بالشروع في قتل زوجته ونجله بإطلاق النار عليهما داخل شقته بالقاهرة الجديدة.

كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو مدير شركة بترول، أطلق أعيرة نارية من سلاحه تجاه زوجته ونجله إثر خلافات أسرية نشبت بينهم، مما أسفر عن إصابة الزوجة بطلقات في الرقبة والجسد، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وبمواجهة رجل الأعمال خلال جلسات المحاكمة، أنكر ما نُسب إليه، مؤكدًا عدم قصده قتل المجني عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل اعمال التجمع الخامس الشروع في القتل محكمة جنايات القاهرة زوجته ونجله خلافات أسرية وزارة العدل

مواد متعلقة

ضبط المتهم بإطلاق النار على سائق توك توك في شبرا الخيمة بسبب خلاف على دراجة نارية

القبض على أجنبيتين بتهمة نزع قطع حديدية وسرقتها بطريق الواحات بالجيزة

ضبط 3 متهمين انتحلوا صفة موظفى بنوك للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

القبض على سائق نقل بسوهاج بعد ظهوره في فيديو يسير برعونة ويضع إضاءة مبهرة

بمشاركة 190 فارسًا، الداخلية تنظم البطولة الدولية لقفز الموانع

ضبط مسن اعتدى على زوجة ابنه ومزق ملابسها بالبحيرة

ضبط مسنة ادعت طرد زوجها من منزله في الشرقية

القبض على 4 فتيات بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفى بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

جيش الاحتلال يبدأ تحديد الخط الأصفر

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

ترامب: لم نمنح إسرائيل الإذن بدخول غزة مجددًا

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

هل يجوز أن أضحي عن شخص متوفى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية