حوادث

القبض على أجنبيتين بتهمة نزع قطع حديدية وسرقتها بطريق الواحات بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طفلتين تحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة نزع وسرقة القطع الحديدية الخاصة بمطبات تهدئة السرعة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 

تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة إلى تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرا طفلتين أجنبيتين وهما ينتزعان قطع حديدية من مطبات تهدئة السرعة بطريق الواحات.

 

التحريات وضبط المتهمين
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبتَي الواقعة، وتبين أنهما طفلتان تحملان جنسية إحدى الدول ومقيمتان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة والتصرف في المسروقات بالبيع إلى أحد الأشخاص سيئ النية (مالك مخزن خردة بدائرة القسم).

 

ضبط مالك المخزن والمسروقات
تم ضبط مالك المخزن وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في الواقعة.

