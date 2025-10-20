الإثنين 20 أكتوبر 2025
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهم بإطلاق النار على سائق توك توك في شبرا الخيمة بسبب خلاف على دراجة نارية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله شخص يطلق أعيرة نارية تجاه آخرين بشبرا الخيمة.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 17 أكتوبر الجارى، حيث تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا من سائق توك توك مصاب برش خرطوش فى أنحاء متفرقة بالجسم، أفاد فيه بحدوث مشاجرة بينه وبين عاطل من نفس المنطقة بسبب خلاف على ملكية دراجة نارية، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته مما تسبب فى إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شبرا الخيمة القليوبية إطلاق نار مشاجرة على دراجة نارية وزارة الداخلية الامن العام ضبط المتهم بندقية خرطوش

الجريدة الرسمية