أبرز المواقع الإلكترونية المتأثرة بانقطاع خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»

أعلنت شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، المتخصصة في سوق البنية التحتية السحابية، عن انقطاع واسع النطاق في خدماتها يوم الإثنين، ما أدى إلى تعطّل عدد كبير من المواقع الإلكترونية الشهيرة.

سبب العطل يعود إلى مشكلة تشغيلية

وقالت الشركة في بيان لها: إن سبب العطل يعود إلى «مشكلة تشغيلية» أثّرت على «خدمات متعددة»، مؤكدة أنها «تعمل على مسارات متوازية عدة لتسريع عملية استعادة الخدمة».

وأشار مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعطل ألعاب سحابية مثل «روبلكس» و«فورتنايت»، فيما ذكرت منصة تداول العملات الرقمية «كوين بيس» أن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة بسبب الانقطاع بحسب cnbcarabia.

تعرّضت مواقع إلكترونية لشركات طيران، من بينها «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، لاضطرابات يوم الإثنين نتيجة العطل الواسع الذي أصاب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»، حيث اشتكى بعض العملاء من عدم قدرتهم على الوصول إلى وظائف تسجيل الدخول للرحلات أو الاطلاع على حجوزاتهم.

وفي الساعة 5:27 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا، أعلنت شركة «أمازون» أنّها «تلاحظ مؤشرات واضحة على التعافي»، مضيفة: «معظم الطلبات ينبغي أن تنجح الآن، وما زلنا نعمل على معالجة تراكم الطلبات المؤجلة، وسنواصل تقديم المزيد من المعلومات».

وأكدت الشركة في وقت سابق عبر لوحة المعلومات الخاصة بخدماتها السحابية تسجيل «ارتفاع في معدلات الأخطاء وبطء في الأداء عبر عدة خدمات في منطقة US-EAST-1 بالولايات المتحدة».

وأفاد بعض العملاء بأنّ حجوزاتهم لم تكن تظهر في تطبيقات شركات الطيران، في حين عبّر آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن عجزهم عن تسجيل الوصول أو تسليم أمتعتهم.

يُذكر أنّ عطلًا ضخمًا أصاب شركة «كراودسترايك» في يوليو تموز 2024 نتيجة تحديث برمجي فاشل، تسبب في تعطيل آلاف أنظمة «ويندوز» التابعة لـ«مايكروسوفت»، ما أدّى إلى اضطراب حركة الطيران وغيرها من القطاعات حول العالم. وقد أوضحت «دلتا» حينها أنّ العطل أجبرها على إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة وتكبّد خسائر تجاوزت 500 مليون دولار من الإيرادات وتعويضات الركاب ومصاريف أخرى.

