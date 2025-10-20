جامعة الفيوم تقدم العرض المسرحي"ليه لا " لمناهضة العنف ضد المرأة

قدمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم العرض المسرحي "ليه لأ"، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الكاتب أحمد بهاء الدين، بحضور الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

مبادرة " ليه لأ " لمناهضة العنف ضد المرأة

وقالت الدكتورة نهيرة الشوشاني مدير، وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم ، أن العرض المسرحي أحد أنشطة مبادرة "ليه لأ" التي تهدف إلى مناهضة عددٍ من أشكال العنف ضد المرأة في محافظات صعيد مصر، خصوصًا في وسائل المواصلات العامة، وأماكن التجمعات.

مجلس شئون التعليم والطلاب

من ناحية أخرى عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب جلسته رقم 227 برئاسة الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، بالمكتبة المركزية، وناقش المجلس عددًا من الموضوعات، شملت لائحة برنامج كلية العلوم "الجيولوجيا الهندسية والبيئية"، لائحة برنامج الرياضة المدرسية وتطبيقات تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة لائحة برنامج كلية التربية النوعية بعنوان إعداد معلم التربية الفنية الرقمية بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

كما ناقش المجلس طلب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشأن إجراء الصيانة اللازمة لعدد من المدرجات بالكلية، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بصورة جيدة.

