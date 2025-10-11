وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية تشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، زارت الجامعة اليوم السبت، بصفتها مناقشا لرسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الآداب.

تعزيز روابط البحث العلمي

من جانبها قالت وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفل بدولة الكويت: إن زيارتها بجامعة الفيوم تتجاوز إطار المشاركة في مناقشة علمية إلى كونها تجسيدًا لأواصر التعاون العربي في مجالات البحث العلمي، وأن أرض الكنانة وطن عزيز على قلوب أهل الكويت، فمصر عامرة بالعقول والخبرات في شتى المجالات العلمية والأكاديمية، وما يجمع بين البلدين هو لغة سامية، هي لغة العلم والمعرفة.

التبادل الثقافي والعلمي بين الدولة العربية

وقال الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا: إن حضور الوزيرة ليس فقط تقديرًا للبحث العلمي، بل هو رسالة إيجابية للطلبة والباحثين عن أهمية التبادل المعرفي وبناء جسور التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، وتعزيزا لرسالة العلم السامية والتواصل بين الثقافات العربية وتبادل الخبرات، خاصة وأن جامعة الفيوم تضم عددًا كبيرًا من الطلبة الوافدين، وتحتل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، حيث جاءت في الفئة الرابعة بتصنيف التايمز البريطاني.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، شاركت كمناقش في رسالة دكتوراه مقدّمة من الباحثة ولاء فتحي أحمد، لنيل درجة الدكتوراه في الآداب تخصص علم النفس الإكلينيكي، بعنوان: «الوظائف التنفيذية وعلاقتها بكل من اضطراب الشخصية السيكوباتية والفصامية لدى مرضى اضطراب استخدام المواد المخدّرة».

