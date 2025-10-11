السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية تشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الفيوم

وزيرة الشئون الاجتماعية
وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت مناقشا لرسالة دكتوراه، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، زارت الجامعة اليوم السبت، بصفتها مناقشا لرسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الآداب.

تعزيز روابط البحث العلمي

من جانبها قالت وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفل بدولة الكويت: إن زيارتها بجامعة الفيوم تتجاوز إطار المشاركة في مناقشة علمية إلى كونها تجسيدًا لأواصر التعاون العربي في مجالات البحث العلمي، وأن أرض الكنانة وطن عزيز على قلوب أهل الكويت، فمصر عامرة بالعقول والخبرات في شتى المجالات العلمية والأكاديمية، وما يجمع بين البلدين هو لغة سامية، هي لغة العلم والمعرفة.

التبادل الثقافي والعلمي بين الدولة العربية

وقال الدكتور عرفة صبري حسن  نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا: إن حضور الوزيرة ليس فقط تقديرًا للبحث العلمي، بل هو رسالة إيجابية للطلبة والباحثين عن أهمية التبادل المعرفي وبناء جسور التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، وتعزيزا لرسالة العلم السامية والتواصل بين الثقافات العربية وتبادل الخبرات، خاصة وأن جامعة الفيوم تضم عددًا كبيرًا من الطلبة الوافدين، وتحتل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، حيث جاءت في الفئة الرابعة بتصنيف التايمز البريطاني.

 

 

جامعة الفيوم تعلن عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى الكليات

جامعة الفيوم تفتتح البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية" بالتعاون مع بيت الزكاة

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، شاركت كمناقش في رسالة دكتوراه مقدّمة من الباحثة ولاء فتحي أحمد، لنيل درجة الدكتوراه في الآداب تخصص علم النفس الإكلينيكي، بعنوان: «الوظائف التنفيذية وعلاقتها بكل من اضطراب الشخصية السيكوباتية والفصامية لدى مرضى اضطراب استخدام المواد المخدّرة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أرض الكنانة الأسرة والطفولة المجالات العلمية رئيس جامعة الفيوم كليات جامعة الفيوم مناقشة رسالة دكتوراة نائب رئيس جامعة الفيوم وزيرة الشئون الاجتماعية

مواد متعلقة

هل ينتقص ثواب صلاة الجماعة بأدائها في المنزل مع العائلة؟ الإفتاء ترد

المسلماني قصة واللا مناظر؟!.. رئيس الوطنية للإعلام ينشغل عن الملفات الرئيسية بـ”التصريحات الوردية”.. تجاهل أزمة “أصحاب المعاشات” حتى تدخل الرئيس.. الترددات الضعيفة مستمرة.. وأربك إذاعة القرآن الكريم

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

الاتحاد الكويتي يكشف الموعد المقترح لإقامة السوبر المصري

الأكثر قراءة

نبيل فهمي مرشح مصر لمنصب أمين جامعة الدول العربية.. 38 سنة دبلوماسية

مذبحة دلجا، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

في يومهن العالمي، مدبولي: فخورون بفتياتنا وسنواصل دعمهن بمختلف المجالات

محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

الأزهر يُؤكد حرمة حرق قش الأرز: إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة

المزيد
الجريدة الرسمية