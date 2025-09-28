الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم تفتتح البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية" بالتعاون مع بيت الزكاة

المشاركون، فيتو
المشاركون، فيتو

افتتح الدكتور شريف العطار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية"، الذي ينظمه بيت الزكاة والصدقات بالتعاون مع جامعة الفيوم ، اليوم الأحد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

اهداف البرنامج والمستهدفين

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، إن البرنامج التدريبي  ضمن مبادرة التدريب من أجل التوظيف 2025، التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتم اختيار 30 متدربًا بعناية من بين عدد كبير من المتقدمين، ويُعَدُّ فرصة مهمة لحديثي التخرج من كليات هندسة البرمجيات والحاسبات والذكاء الاصطناعي، لانه يشمل 288 ساعة تدريبية تُنفذ على مدار أربعة أسابيع، سواء داخل الجامعة أو عبر التدريب عن بُعد.

بحث 69 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

تكريم العاملين بقطاع الجودة في شركة مياه الفيوم لحصولهم علي المركز الأول

يذكر أن البرنامج يغطي مجالات متعددة من بينها علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، ويتيح فرصًا واعدة للعمل في القطاع المصرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم البرنامج التدريبي الحاسبات والذكاء الاصطناعي الزكاة والصدقات شئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

رئيس جامعة حلوان: برنامج العلوم المصرفية يؤهل جيلا من الكوادر المهنية المواكبة للتطورات

وزير التعليم العالي: 5 جامعات حكومية تبدأ تطبيق برنامج بكالريوس العلوم المصرفية

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية.. البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام التعاملات

تنسيق الجامعات 2025، تعرف على برنامج الأمن السيبراني بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

د. محمد عثمان الخشت: موسوعة الأديان العالمية ليست صراعًا ضد التراث.. تحسين النسل الجيني تلاعب بخلق الله.. والفروق بين الرجل والمرأة في التشريع الإسلامي ليست كلها ظلمًا أو تمييزًا ( حوار )

المنشآت الفندقية توقع بروتوكولات تعاون في التدريب الرقمي على الضيافة والفندقة

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض الأحمر.. البورصة تخسر 13 مليار جنيه في ختام التعاملات.. 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

رئيس الوزراء في مؤتمر حاسم: مصر لا تعتمد على سنترال واحد.. ولدينا بنية احتياطية فعالة.. "مدبولي": قطرة دم واحدة تراق على الطرق لا تساوي الإنجازات.. و30% من حركة النقل على "الإقليمي"

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات المستحبة في أذكار المساء.. تعرف عليها

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads