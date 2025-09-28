جامعة الفيوم تفتتح البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية" بالتعاون مع بيت الزكاة

افتتح الدكتور شريف العطار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية"، الذي ينظمه بيت الزكاة والصدقات بالتعاون مع جامعة الفيوم ، اليوم الأحد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

اهداف البرنامج والمستهدفين

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، إن البرنامج التدريبي ضمن مبادرة التدريب من أجل التوظيف 2025، التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتم اختيار 30 متدربًا بعناية من بين عدد كبير من المتقدمين، ويُعَدُّ فرصة مهمة لحديثي التخرج من كليات هندسة البرمجيات والحاسبات والذكاء الاصطناعي، لانه يشمل 288 ساعة تدريبية تُنفذ على مدار أربعة أسابيع، سواء داخل الجامعة أو عبر التدريب عن بُعد.

يذكر أن البرنامج يغطي مجالات متعددة من بينها علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، ويتيح فرصًا واعدة للعمل في القطاع المصرفي.

