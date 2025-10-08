تصعيد كليات الحاسبات والصيدلة والطب بجامعة الفيوم للمنافسة على جائزة التميز الحكومي

قال الدكتور مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة نظمت اليوم الأربعاء، احتفالية جائزة الجامعة للتميز الداخلي في نسختها الأولى 2025، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بهدف تحقيق استراتجية التنمية والسعي نحو تكوين جهاز إداري يتسم بالكفاءة والفعالية ويسهم في تطبيق مفاهيم الحوكمة.

الكليات الفائزة بتمثيل الجامعة علي مستوي الجمهورية

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه تم تكريم الكليات الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى وهي على الترتيب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الصيدلة وكلية الطب البشري وكلية التمريض وتسليمهم درع الجامعة وشهادات تقدير لسفرائهم ونوابهم وفرق عملهم، على أن يتم تصعيد كليات المراكز الثلاثة الأولى للمنافسة على الجائزة الوطنية (جائزة مصر للتميز الحكومي)، كما تم تكريم فريق الجوائز الداخلية والمقيمين الداخليين والسادة سفراء باقي الكليات ونوابهم.

ولفت رئيس جامعة الفيوم، إلى أن مشاركة الجامعة في الجائزة يأتي في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للجامعات وجائزة مصر للتميز الحكومي بغرض توطين فكرة التنافس بين أعضاء الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات العاملين وتحسين الأداء المؤسسي من خلال تطبيق معايير الجودة والابتكار.

