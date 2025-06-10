بعد تناول لحوم العيد وانتهاء عيد الأضحى المبارك، يعود الجميع إلى روايته اليوتى والنظام الغذائي العادى أو المتبع خاصة أنظمة الريجيم.

وبسبب لحوم العيد تراكمت نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية بالجسم؛ ما يؤثر على عملية حرق الدهون بالجسم، لذا يحرص متبعة الريجيم على التخلص من هذه المشكلة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إنه فى عيد الأضحى المبارك، يزداد استهلاك اللحوم الحمراء والمأكولات الدسمة، مما قد يرهق الكبد والجهاز الهضمي ويزيد من تراكم السموم والدهون بالجسم، لذلك، ينصح بتخصيص فترة قصيرة بعد العيد لتناول أطعمة خفيفة ومشروبات طبيعية تساعد على تنظيف الجسم واستعادة النشاط.

3 مشروبات ديتوكس لطرد دهون وسموم لحوم العيد

وأضافت مرام أن مشروب الديتوكس يعد من أفضل المشروبات التى تطرد سموم ودهون اللحوم، وتحفز الجسم على حرق الدهون وتنظم الهضم، وهناك 3 مشروبات ديتوكس لطرد سموم ودهون لحوم العيد.

أولا: ديتوكس صباحي لحرق الدهون

المكونات:

كوب ماء دافئ

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

رشة قرفة

ملعقة صغيرة عسل نحل (اختياري)

الطريقة:

تخلط المكونات معا وتقلب جيدا ونغطيها حتى تبرد.

ثم يشرب صباحا على معدة فارغة، يساعد على تنشيط الكبد وتحفيز حرق الدهون وتنظيم الهضم وطرد السموم من الجسم.

ثانيا: مشروب الخيار والنعناع لترطيب الجسم

المكونات:

لتر ماء

شرائح خيار

أوراق نعناع

شرائح ليمون

الطريقة:

نخلط المكونات جيدا ونترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعة ويشرب على مدار اليوم.

فهو يرطب الجسم ويقلل الانتفاخ وينظم الهضم ويطرد السموم من الجسم.

ثالثا: شاي أخضر بالزنجبيل

المكونات:

ملعقة شاى أخضر

ملعقة زنجبيل بودرة

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

نخلط المكونات معا جيدا ونتركها تبرد.

ثم يتم تناول المشروب بعدها.

حيث يساعد على تحسين الهضم وتسريع الأيض (التمثيل الغذائي)، مما يساهم في حرق الدهون بشكل أسرع.

الأطعمة المفضلة في نظام الديتوكس

وتابعت، أن هناك بعض الأكلات المفضل تناولها أثناء الديتوكس، منها:-

الخضروات الورقية مثل الجرجير، السبانخ، والبقدونس

الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الكيوي، الأناناس

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، الكينوا

الزبادي الطبيعي لتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء.

نصائح يجب اتباعها أثناء فترة الديتوكس

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه خلال فترة الديتوكس يجب تجنب اللحوم الحمراء والمقلية، والسكر الأبيض والمخبوزات، والمشروبات الغازية، والقهوة، كما يجب ممارسة المشي السريع يوميا لمدة 30 دقيقة بجانب التمارين الرياضية الخفيفة، وشرب 2-3 لترات من الماء يوميا، مع النوم الجيد من 7 إلى 8 ساعات يوميا.

ديتوكس لطرد سموم ودهون لحوم العيد، فيتو

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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