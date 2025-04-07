طريقة عمل ديتوكس البرتقال، لإنقاص الوزن بعد العيد وتقوية المناعة

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، تحرص الفتيات على الالتزام بنظام غذائي قليل السعرات الحرارية للتخلص من الوزان الزائد الناجم عن تناول حلوى العيد والرنجة والفسيخ.

وحلوى العيد والرنجة والفسيخ أكلات غنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية والأملاح ما يسبب زيادة الوزن واحتباس السوائل بالجسم، وتحرص الفتيات على انقاص الوزن بعد العيد للحصول على جسم رشيق ومميز.

ديتوكس البرتقال لإنقاص الوزن بعد العيد

ويقدم الدكتور عبد العزيز حلمى أخصائي التغذية العلاجية، ديتوكس البرتقال لإنقاص الوزن بعد العيد والتخلص من سموم الكحك والرنجة والفسيخ.

المكونات:-

برتقالة

ثمرة جزر

ربع ملعقة كركم

ربع ملعقة قرفة

الطريقة:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البرتقال والجزر والقرفة والكركم والقليل من الماء.

نضرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس.

ثم يتم تناول كوب بعدها.

يجب تناول هذا الديتوكس مرتانى يوميا صباحا ومساء على أن تكون عقب الإفطار وليس على الريق.

هذا المشروب يطرد السموم من الجسم والاملاح أيضا ويحفز الجسم على حرق الدهون، كما يعمل على تقوية المناعة، لذا يجب تناوله يوميا حفاظًا على الصحة.

إنقاص الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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