ديتوكس كامل للجسم، 6 طرق للتخلص من السموم

تتجه العديد من الأنظمة الغذائية والمكملات إلى "تطهير" الجسم من السموم، ولكن الدراسات العلمية لا تدعم هذه المزاعم. فجسم الإنسان مزود بآليات معقدة لطرد هذه المواد الضارة بشكل طبيعي، ولا يحتاج إلى تدخلات خارجية أو منتجات باهظة الثمن.

مفاهيم خاطئة حول "ديتوكس" الجسم

يشير مصطلح "السموم" في سياق أنظمة "الديتوكس" الغذائية إلى الملوثات، والمواد الكيميائية المصنعة، والمعادن الثقيلة، والأطعمة المصنعة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وتعتمد أنظمة "الديتوكس" الشائعة على استخدام الملينات، ومدرات البول، والفيتامينات، والمعادن، وأنواع معينة من الشاي والأطعمة التي يُعتقد أن لها خصائص مطهرة. ومع ذلك، نادرًا ما تحدد هذه الأنظمة طبيعة السموم التي يُزعم أنها تزيلها، أو الآلية التي تعمل بها.

من المهم التأكيد على أن لا يوجد أي دليل علمي يدعم فعالية هذه الأنظمة في التخلص من السموم أو تحقيق خسارة مستدامة للوزن. فالجسم يمتلك نظامًا متطورًا لإزالة السموم يعتمد على أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى والجهاز الهضمي والجلد والرئتين. ولضمان فعالية هذه العملية، يجب أن تكون هذه الأعضاء في حالة صحية جيدة.

نصائح لدعم نظام إزالة السموم الطبيعي في الجسم

يمكنك تحسين قدرة الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي من خلال اتباع نمط حياة صحي. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

1. التقليل من تناول الكحول

يؤثر الإفراط في شرب الكحول بشكل خطير على وظائف الكبد، مما قد يسبب تراكم الدهون، والالتهابات، والتليف. عندما تتضرر وظيفة الكبد، يفقد قدرته على تصفية النفايات والسموم من الجسم. لذلك، يعد الامتناع عن الكحول أو الحد من تناوله من أفضل الطرق للحفاظ على نظام إزالة السموم في الجسم.

2. الاهتمام بجودة النوم

النوم الجيد ضروري لدعم صحة الجسم وعملية التخلص من السموم. خلال النوم، يعيد الدماغ تنظيم نفسه ويتخلص من النفايات السامة التي تتراكم على مدار اليوم. قلة النوم الجيد مرتبطة بمشاكل صحية قصيرة وطويلة الأجل، مثل التوتر، والقلق، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، والسمنة. وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالحصول على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

3. شرب امزيد من الماء

الماء لا يقتصر دوره على إرواء العطش، بل يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل، والمساعدة على الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى دوره في التخلص من النفايات. فعندما تقوم خلايا الجسم بإصلاح نفسها أو تكسير المغذيات، فإنها تنتج فضلات مثل اليوريا وثاني أكسيد الكربون. يقوم الماء بنقل هذه الفضلات وإزالتها عبر التبول، والتنفس، والتعرق.

4. تقليل السكريات والأطعمة المصنعة

ترتبط الأطعمة السكرية والمصنعة بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب، والسرطان، والسكري. هذه الأمراض تعيق قدرة الجسم على التخلص من السموم عن طريق إلحاق الضرر بالأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى. يمكنك الحفاظ على نظام إزالة السموم في جسمك عن طريق استبدال الأطعمة المصنعة بخيارات صحية مثل الفواكه والخضروات.

5. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي ينتجها الجسم بشكل طبيعي. ولكن، يمكن أن تؤدي عوامل مثل شرب الكحول، والتدخين، وسوء التغذية، والتعرض للملوثات إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة، مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي. ويرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الأمراض. يمكن لنظام غذائي غني بمضادات الأكسدة أن يساعد الجسم على مواجهة هذا الإجهاد.

6. ممارسة النشاط البدني بانتظام

ترتبط ممارسة الرياضة بانتظام، بغض النظر عن وزن الجسم، بعمر أطول وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان. وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بممارسة 150-300 دقيقة أسبوعيًا من التمارين متوسطة الشدة، أو 75-150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين عالية الشدة.

