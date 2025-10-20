لاعب من منتخب المغرب المتوج بمونديال الشباب على رادار الزمالك

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن لجنة الكرة تتابع أحد لاعبي منتخب المغرب للشباب المتوجين مؤخرًا ببطولة كأس العالم للشباب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب نال إعجاب لجنة الكرة بعد ترشيحه من أحد الوكلاء، موضحًا أن الملف قيد الدراسة تمهيدًا لمتابعته عن قرب تمهيدًا للتفاوض معه حال موافقة الجهاز الفني على ضمه مستقبلًا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب رحيل حازم إمام عن منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز فيريرا

وأكد المصدر أن التجاهل التام من يانيك فيريرا لآرائه الفنية، كان سببا رئيسيا في رحيله عن منصبه، بالإضافة إلى دخوله في مشادة مع فيريرا مؤخرا.

إضافة إلى ذلك، فقد رأى “إمام” بأن الجهاز الفني لا يرغب في تواجده، كما أن فيريرا رفض استمراره بعد انقطاعه عن التواجد خلال الفترة الماضية.

