الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب من منتخب المغرب المتوج بمونديال الشباب على رادار الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

 أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن لجنة الكرة تتابع أحد لاعبي منتخب المغرب للشباب المتوجين مؤخرًا ببطولة كأس العالم للشباب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب نال إعجاب لجنة الكرة بعد ترشيحه من أحد الوكلاء، موضحًا أن الملف قيد الدراسة تمهيدًا لمتابعته عن قرب تمهيدًا للتفاوض معه حال موافقة الجهاز الفني على ضمه مستقبلًا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب رحيل حازم إمام عن منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز فيريرا 

وأكد المصدر أن التجاهل التام من يانيك فيريرا لآرائه الفنية، كان سببا رئيسيا في رحيله عن منصبه، بالإضافة إلى دخوله في مشادة مع فيريرا مؤخرا.

إضافة إلى ذلك، فقد رأى “إمام” بأن الجهاز الفني لا يرغب في تواجده، كما أن فيريرا رفض استمراره بعد انقطاعه عن التواجد خلال الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز فيريرا داخل نادي الزمالك بطولة كأس العالم ل بطولة كأس العالم للشباب منتخب المغرب للشباب

مواد متعلقة

الزمالك يعلن استقالة حازم إمام من الجهاز الفني

خوان بيزيرا، الساحر البرازيلي خاطف قلوب جماهير الزمالك والمصريين

الزمالك يكشف سبب غياب حازم إمام عن تدريبات الفريق

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة أزمة محمود بنتايك

محمد عواد الحارس الأساسي للزمالك في لقاء العودة أمام ديكيداها

السوبر الأفريقي.. بيراميدز في مواجهة تاريخية الليلة أمام نهضة بركان المغربي.. السماوي يطمح للفوز بثاني ألقابه القارية.. صافرة سودانية تدير اللقاء.. ونصف مليون دولار تنتظر البطل

تفاصيل البرنامج الفني للزمالك قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

الزمالك يبدأ مشواره الإفريقي أمام ديكيداها الصومالي بحثًا عن انطلاقة تعيد الثقة.. تعديل موعد المباراة.. الأبيض يواجه الغيابات بثقة في البدائل.. وهذه تفاصيل التشكيل المتوقع للقاء

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية