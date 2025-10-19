خوان بيزيرا، الساحر البرازيلي خاطف قلوب جماهير الزمالك والمصريين

منذ انضمام البرازيلي خوان بيزيرا إلى صفوف نادي الزمالك، لفت الأنظار سريعًا بفضل موهبته الاستثنائية ولمساته الفنية الراقية.

خوان بيزيرا

بيزيرا القادم من أمريكا الجنوبية لم يحتج وقتًا طويلًا ليتأقلم مع أجواء الكرة المصرية، وأصبح أحد أهم عناصر الفريق في وقت قياسي، ليعيد للجماهير ذكريات “مدرسة الفن والهندسة” التي تميز بها الزمالك عبر تاريخه.

تألق لافت أمام ديكيداها

في المباراة الأخيرة أمام ديكيداها الصومالي، قدم بيزيرا واحدة من أفضل مبارياته، حيث سجل هدفين وصنع هدفين آخرين في فوز الزمالك الكبير.

بيزيرا

أداءه المذهل جعله حديث السوشيال ميديا والبرامج الرياضية، وبدأت الجماهير المصرية تتحدث عن ضرورة تجنيسه لتمثيل منتخب مصر، في إشارة إلى الإعجاب الكبير بإمكانياته الفنية وقدرته على صناعة الفارق في أي لحظة.

حب متبادل بين بيزيرا والجماهير

اللاعب البرازيلي لم يكتفِ بالتألق داخل الملعب، بل أظهر أيضًا حبًا واضحًا لمصر بعد حضوره لأحد مباريات منتخب مصر وجماهير الزمالك فقد استقدم زوجته للعيش معه في القاهرة، مؤكدًا شعوره بالراحة والانتماء للأجواء المصرية.

كما يظهر دائمًا بابتسامته وتفاعله مع الجماهير، ما جعله أحد أكثر اللاعبين شعبية داخل الفريق في وقت قصير.

علاقات قوية وروح جماعية

من داخل أروقة القلعة البيضاء، يؤكد المقربون أن بيزيرا يتمتع بعلاقات طيبة مع زملائه في الفريق، ويُعرف بتواضعه وروحه المرحة في غرفة الملابس، كما يُشيد الجهاز الفني بعقليته الاحترافية وانضباطه داخل وخارج الملعب، فهو لا يبحث عن المجد الشخصي، بل يعمل دائمًا من أجل مصلحة الفريق وصناعة الأهداف لزملائه

نجم المستقبل في القلعة البيضاء

ويرى كثير من نجوم الزمالك السابقين أبرزهم أيمن يونس ورضا عبدالعال وغيرهم أن النادي الأبيض كسب صفقة من العيار الثقيل بضم خوان بيزيرا، الذي يمتلك كل مقومات اللاعب العالمي ومع كل مباراة يخوضها، يثبت أنه الورقة الرابحة في مسيرة الفريق نحو البطولات المحلية والقارية.

بيزيرا أصبح بحق حديث الشارع الكروي في مصر، والنجم الذي أعاد الأمل في عودة مدرسة الفن والهندسة إلى التألق من جديد.

