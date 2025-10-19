محمد عواد الحارس الأساسي للزمالك في لقاء العودة أمام ديكيداها

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الفريق سيكون الحارس الأساسي في مواجهة العودة أمام ديكيداها الصومالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني بقيادة خوان بيزيرا استقر على الدفع بعواد بعد ظهوره المميز في الفترة الأخيرة وتدريباته القوية، مؤكدًا أن الحارس يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني وزملائه، وأنه جاهز تمامًا لقيادة الدفاع الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل رسميًا للدور التالي من البطولة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء أمس السبت.

