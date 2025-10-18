السوبر الأفريقي.. بيراميدز في مواجهة تاريخية الليلة أمام نهضة بركان المغربي.. السماوي يطمح للفوز بثاني ألقابه القارية.. صافرة سودانية تدير اللقاء.. ونصف مليون دولار تنتظر البطل

يستعد فريق بيراميدز لخوض اختبار مهم في تاريخه الكروي، عندما يلتقي نهضة بركان المغربي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

تُعد هذه المواجهة الظهور الأول للفريق السماوي في البطولة القارية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد تتويجه باللقب على حساب صن داونز الجنوب إفريقي في إنجاز غير مسبوق للنادي الذي لم يتجاوز عمره الكروي عقدًا من الزمان.

التحكيم وإدارة اللقاء بتنسيق إفريقي شامل

يقود المباراة طاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله كمساعد أول، والكيني جيلبيرت شيرويه مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى الموريتاني عبد العزيز بوه مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو (VAR) فيديرها الغاني دانيل لاريا بمساعدة الجنوب إفريقي توم أبو نجيل والكيني ستيفين أونيانجو.

ويُراقب اللقاء الغاني رانسفورد آبي، بينما يتولى رينيه دانيل من الكونغو مهمة مراقب الحكام، ويدير التنظيم العام عصام شعبان من السودان، بمساندة التونسي المعتز بالله داشراوي والنيجيري أوكي أوبي كمنسق أمني.

الجائزة المالية لبطل السوبر الافريقي

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، الجوائز المالية للبطولة وهي 500 ألف دولار لبطل السوبر الأفريقي، بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار عقب اللقاء.

طموح بيراميدز نحو اللقب القاري الأول

يدخل بيراميدز المباراة بحافز ضخم يتمثل في حصد أول لقب سوبر إفريقي في تاريخه، ليواصل رحلته الناجحة بعد تتويجه بدوري الأبطال في مفاجأة مدوية هذا العام.

المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عقد جلسة مطولة مع لاعبيه مساء أمس الجمعة، أكد خلالها أن الفريق يقف “على بُعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ”.

وشدد على ضرورة التركيز والهدوء داخل الملعب، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، موضحًا أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة أمام فريق يمتلك خبرات كبيرة مثل نهضة بركان، الذي يعرف جيدًا كيفية التعامل مع النهائيات الإفريقية.

نهضة بركان يسعى للهيمنة على السوبر الإفريقي

في المقابل، يدخل نهضة بركان المغربي المواجهة بطموحات كبيرة من أجل التتويج باللقب الثالث في تاريخه، بعدما فاز بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

الفريق المغربي يتميز بخبرة كبيرة في مثل هذه المحافل، ويعتمد على أسلوب منظم دفاعيًا مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

مدرب الفريق أكد قبل المباراة أن مواجهة بيراميدز “لن تكون سهلة، خصوصًا على أرضه ووسط جماهيره، لكن الفريق جاء إلى القاهرة لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى المغرب”.

السوبر الإفريقي.. بين التاريخ والطموح الجديد

تاريخ البطولة يشهد هيمنة مصرية واضحة، حيث يتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجًا بـ8 ألقاب، يليه الزمالك بـ5 بطولات، آخرها النسخة الماضية عندما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح في السعودية.

اليوم، يدخل بيراميدز المشهد بدور جديد يمثل جيلًا مختلفًا من الكرة المصرية، يسعى لفرض اسمه في القارة السمراء ومزاحمة عمالقة إفريقيا على البطولات الكبرى.

الحدث تحت أنظار الكاف وقيادات الكرة الإفريقية

يشهد النهائي حضورًا رفيع المستوى من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حيث يحضر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف وأعضاء المكتب التنفيذي لتسليم الكأس للفريق الفائز.

وسيكون اللقاء فرصة لتأكيد التنظيم المصري المثالي للمسابقات القارية، ورسالة بأن الكرة المصرية تملك طموحًا يتجاوز حدود المشاركة نحو صناعة أمجاد جديدة بقيادة بيراميدز.

ليلة قد تصنع مجدًا جديدًا في كرة القدم المصرية

الليلة لا تمثل مجرد مباراة نهائية، بل فصلًا جديدًا في مسيرة بيراميدز، الذي يقف على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي بتتويجه بكأس السوبر الإفريقي لأول مرة.

الأنظار تتجه نحو استاد الدفاع الجوي، حيث يأمل جمهور بيراميدز أن تشهد هذه الليلة ميلاد بطل مصري جديد للبطولة.

