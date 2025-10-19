الأحد 19 أكتوبر 2025
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة أزمة محمود بنتايك

محمود بنتايك
محمود بنتايك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن غياب المغربي بنتايك عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام ديكيداها جاء بقرار من الجهاز الفني من أجل منحه قسطًا من الراحة، خاصة بعد مشاركته في مباراتين متتاليتين مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

وشدد المصدر على أن غياب اللاعب لا يرتبط نهائيًا بأي أزمة مالية، موضحًا أن بنتايك حصل بالفعل على جزء من مستحقاته خلال الأيام الماضية، وهو ما يؤكد استقرار أوضاعه داخل الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمباراة العودة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء أمس السبت.

