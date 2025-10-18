الزمالك يبدأ مشواره الإفريقي أمام ديكيداها الصومالي بحثًا عن انطلاقة تعيد الثقة.. تعديل موعد المباراة.. الأبيض يواجه الغيابات بثقة في البدائل.. وهذه تفاصيل التشكيل المتوقع للقاء

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة.

ويدخل الزمالك اللقاء تحت قيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يسعى لتحقيق انطلاقة قوية تعيد الثقة إلى الجماهير وتعلن بداية صفحة جديدة للفريق بعد فترة من النتائج السلبية في الدوري المصري، خاصة أمام الأهلي، الجونة، وغزل المحلة.

تعديل موعد المباراة

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، لتقام في السابعة مساءً بدلًا من السادسة.

ويأتي ذلك بناء على طلب النادي الصومالي بالتنسيق مع الزمالك بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الناديين رسميًا بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة لتقام في السابعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل وعمر جابر

خط الوسط: محمود جهاد وأحمد ربيع وشيكو بانزا وناصر ماهر وخوان بيزاير

خط الهجوم: عمرو ناصر

فيريرا يبحث عن تصحيح المسار وترك بصمته مبكرًا

يُدرك يانيك فيريرا أن الفوز اليوم ليس مجرد خطوة نحو التأهل، بل رسالة حقيقية لجماهير الزمالك تؤكد أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من الاستقرار الفني.

المدير الفني ركز خلال الأيام الماضية على تصحيح أخطاء المباريات السابقة، إلى جانب رفع الحالة البدنية للاعبين وتحفيزهم على تقديم أداء هجومي قوي أمام جماهيرهم في استاد القاهرة.

كما عقد جلسات خاصة مع بعض العناصر الأساسية مثل عبدالله السعيد وشيكو بانزا لتحفيزهم على استعادة مستواهم المعروف وتقديم الأداء الذي يعيد الهيبة للفريق الأبيض قاريًا.

الزمالك يواجه الغيابات بثقة في البدائل

يعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهة ديكيداها، أبرزها عدي الدباغ وناصر منسي بسبب الإصابة، إلى جانب محمد شحاتة الذي لم تكتمل جاهزيته الفنية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية مؤخرًا بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.

ورغم تلك الغيابات، أبدى فيريرا ثقته في العناصر المتاحة، حيث استقر على تشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والشباب

ديكيداها يحلم بالمفاجأة والتاريخ يحفز لاعبيه

على الجانب الآخر، يدخل فريق ديكيداها الصومالي المباراة بطموح كبير، إذ يرى في مواجهة الزمالك فرصة تاريخية لتقديم مباراة تُسجل في ذاكرة النادي.

الفريق يدرك صعوبة المواجهة أمام أحد أكبر أندية القارة، لكنه يسعى إلى الظهور المشرف وإرباك حسابات الزمالك داخل استاد القاهرة.

اللاعبون وعدوا جماهيرهم بتقديم أداء قتالي، رغم اعترافهم بالفوارق الفنية والخبرات الكبيرة بين الفريقين.

الزمالك أمام اختبار الثقة والانطلاقة الجديدة

مواجهة ديكيداها تمثل أول اختبار حقيقي ليانيك فيريرا على الساحة الإفريقية مع الزمالك، وفرصة لإعادة الروح إلى الفريق والجماهير.

الفوز بنتيجة مريحة اليوم سيمنح الزمالك دفعة قوية قبل لقاء الإياب، ويعيد الأمل لجماهيره في موسم يسعى فيه الفارس الأبيض لاستعادة مكانته القارية المفقودة والعودة إلى منصات التتويج الإفريقية من جديد.

