الزمالك يكشف سبب غياب حازم إمام عن تدريبات الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حازم إمام، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، يعاني من نزلة برد قوية تسببت في ابتعاده عن الظهور خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن غياب حازم إمام ليس له أي أسباب أخرى، وأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا فضّل منحه راحة مؤقتة حتى يتعافى تمامًا قبل العودة لقيادة التدريبات بشكل طبيعي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء أمس السبت.

