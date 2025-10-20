الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في العجوزة

إطفاء حريق
إطفاء حريق

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، دون إصابات، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف على ملابساتها، كما أمرت باستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله في الحادث. 

اندلاع حريق فى شقة بالعجوزة 

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

