اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الكانتلوب

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

 

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البرتقال السكري: من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البرتقال أبو سرة: بين 9 و14 جنيهًا.

البرتقال الملكي / كيموكوات نحو 20 جنيهًا.

اليوسفي: بين 5 و11 جنيها.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

الجوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 17 إلى 27 جنيهًا.

الكنتالوب: بين 8 و16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الكاكا: بين 27 و37 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني: بين 50 و70 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز بلدي: بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 30 و36 جنيهًا.

الموز المغربي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

الجريدة الرسمية