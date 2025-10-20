الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة في التجمع

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة التجمع، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
حريق شقة بالتجمع.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع  الأول، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

