تيموثي بوسفيلد يسلم نفسه لـ الشرطة الأمريكية بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي على طفل

سلم الممثل والمخرج الأمريكي تيموثي بوسفيلد، نفسه اليوم الأربعاء إلى الشرطة في مدينة ألباكركي، وذلك بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

تفاصيل اتهام تيموثي بوسفيلد الاعتداء الجنسي على طفل

وصدر أمر قضائي، ضد الممثل والمخرج تيموثي بوسفيلد يوم الجمعة، بتهمه الاعتداء الجنسي على صبي يبلغ من العمر 7 سنوات، أثناء إخراج حلقة من مسلسل The Cleaning Lady.

أصدرت السلطات في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية مذكرة اعتقال يوم الجمعة، بحق المخرج والممثل الحائز على جائزة إيمي تيموثي بسفيلد لمواجهة تهمة الاعتداء الجنسي على طفل.

صورة الممثل بعد تسليم نفسه للشرطة

وقدم محقق في قسم شرطة ألبوكيركي، شكوى جنائية لدعم التهمة، والتي تقول إن طفلا أبلغ عن أن بسفيلد لمسه بشكل غير لائق، أثناء تصوير إحدى حلقات مسلسل "The Cleaning Lady"، الذي أخرجه.

وقال الطفل إن الواقعة الأولى حدثت عندما كان عمره 7 أعوام، ولمسه بسفيلد ثلاث أو أربع مرات، وزعم أن بسفيلد لمسه خمس أو ست مرات في مناسبة أخرى عندما كان في الثامنة من عمره.

وقالت الشكوى إن والدة الطفل أبلغت خدمات حماية الطفل أن الاعتداء وقع بين نوفمبر 2022 وربيع 2024.

وقالت مذكرة الاعتقال، التي وقعها قاض، إن التهمة تتعلق بتهمتي اتصال جنسي جنائي مع قاصر.

