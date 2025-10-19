الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد سيدة وذويها بسلاح أبيض في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض، ويقوم بتهديد إحدى السيدات وذويها بإلحاق الأذى بهم بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، تبين أن السيدة القائمة على النشر مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبسؤالها قررت بتضررها من أحد جيرانها، لقيامه بالتعدي على والدها بالسب والتهديد بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما.

على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم عن طريق إلقائه في أحد المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.