مشروب طبيعي لتقوية المفاصل والغضاريف ومنع تآكلها

آلام المفاصل، فيتو

الانزلاق الغضروفي والخشونة والتهابات المفاصل من الأمراض المنتشرة بين النساء وتزداد مع التقدم فى العمر ما يسبب لهن آلام مزعجة وقد يعوق حركتهن.

وهذه الأمراض ناتجة عن إهمال معظم النساء التغذية الجيدة وعدم الراحة بسبب عبء الحياة اليومية والعناية بالأبناء وزيادة المجهود البدنى، ومع الوقت تتأثر العظام والمفاصل.

مشروب طبيعي لتقوية المفاصل والغضاريف ومنع تآكلها 

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، مشروب طبيعي لعلاج التهابات المفاصل وتقويتها وتقوية الغضاريف ومفاصل الركبة ومنع تآكلها وتقوية العظام وعلاج آلام أسفل الظهر.

المكونات:-

نصف ملعقة من كل من

سمسم 

بذور اليقطين 

حب الرشاد 

حبة البركة 

لبن حليب 

عسل طبيعي للتحلية 

آلام المفاصل 

الطريقة:-

  • يتم على اللبن الحليب وتركه يبرد قليلا.
  • ثم نحضر جميع الحبوب التى ذكرناها وتضعها فى كوب ونضيف لها العسل.
  • ثم نضيف اللبن الحليب ونقلب جيدا.
  • ثم نغطى الكوب لمدة 10 دقائق.
  • ثم نقلب جيدا ويتم تناوله.
  • يجب تناول هذا المشروب قبل النوم يوميا ولمدة أسبوع.
  • والمواظبة على هذا المشروب نلاحظ تحسن الأم المفاصل والعظام وأسفل الظهر.
  • وتحسن الخشونة والانزلاق الغضروفى حيث يعمل على مقاومة الالتهابات بالجسم وتقوية الغضاريف والمفاصل ومنع تآكلها.

هذا المشروب يحتوى على نسبة عالية من البروتين ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب بجانب الفيتامينات المهمة والمعادن التى تعمل على تقوية العظام والعضلات والمفاصل وهو ضرورى للنساء حفاظا على صحتهن، لذا يجب المواظبة على تناولها حفاظا على الصحة.

