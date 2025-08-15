11 نصيحة لتخفيف آلام الركبة بالمنزل

ألم الركبة يتعرض له الكثير من الأشخاص ويمكن أن ينتج عن إصابة حديثة أو التهاب مزمن في المفاصل، وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تخفف الألم وتساعدك على الشعور بالتحسن.

وفيما يلي 11 نصيحة من حول ما يجب فعله وما يجب تجنبه للحفاظ على صحة الركبتين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كيفية تخفيف آلام الركبة من المنزل

توجد العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص أو تخفيف آلام الركبة في المنزل، وتكون كالأتي:

ممارس الرياضة بانتظام

لا تقتصر التمارين على تقوية القلب فحسب، بل هي ضرورية أيضًا لـتقوية المفاصل والعضلات المحيطة بها.

تمارين القوة والمرونة مهمة للحفاظ على ثبات الركبة، بينما تساعد تمارين الكارديو مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الثابتة على التحكم في الوزن والشعور بالنشاط العام، ويمكن أن يكون التاي تشي خيارًا ممتازًا لتحسين التوازن وتخفيف التصلب.

تجنب الراحة المفرطة

على الرغم من أهمية الراحة بعد الإصابة، إلا أن الراحة الطويلة قد تؤدي إلى ضعف العضلات، مما يزيد من خطر الإصابة مرة أخرى.

استخدم طريقة "رايس" (RICE)

في حال كانت آلام الركبة ناتجة عن إصابة بسيطة أو نوبة التهاب مفاصل، فإن تطبيق طريقة "رايس" يكون فعالًا. تشمل هذه الطريقة:

الراحة (Rest): إعطاء الركبة فترة راحة.

الثلج (Ice): وضع كمادات ثلج لتقليل التورم.

الضغط (Compression): استخدام ضمادة ضاغطة.

الرفع (Elevation): رفع الركبة المصابة فوق مستوى القلب.

السيطرة على الوزن

إذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن، فإن فقدان بضعة كيلوجرامات يمكن أن يقلل بشكل كبير من الضغط على الركبتين. حتى التغييرات الصغيرة في الوزن تحدث فرقًا ملحوظًا.

استخدام وسائل مساعدة على المشي

لا تتردد في استخدام عصا أو عكاز عند الحاجة، فهذه الأدوات يمكن أن تخفف الضغط على الركبة. كما يمكن أن توفر دعامات الركبة ثباتًا إضافيًا.

جرّب الوخز بالإبر

يعد هذا النوع من الطب الصيني التقليدي خيارًا علاجيًا لتخفيف العديد من أنواع الألم، وقد أثبت فعاليته في تخفيف آلام الركبة.

اختيار الأحذية المناسبة

يمكن أن تساعد النعال الداخلية المبطنة على تخفيف الضغط على الركبة. في حالات التهاب المفاصل، غالبًا ما يوصي الأطباء بنعال داخلية مخصصة.

استخدام العلاج الحراري والبارد

خلال الـ 48 إلى 72 ساعة الأولى بعد الإصابة، استخدم كمادات باردة (مثل كيس ثلج أو خضروات مجمدة ملفوفة بمنشفة) لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثلاث أو أربع مرات يوميًا، لتخفيف التورم. بعد ذلك، يمكنك استخدام العلاج الحراري عبر حمام دافئ أو وسادة تدفئة أو منشفة دافئة للمدة نفسها.

استشر طبيبًا مختصًا

إذا كان ألم ركبتك جديدًا، فمن الضروري استشارة طبيب لتشخيصه في أسرع وقت ممكن، لتجنب أي أضرار إضافية.

ما يجب تجنبه عند الإصابة بآلام الركبة

المخاطرة بالسقوط

يمكن أن تزيد الركبة المؤلمة أو غير المستقرة من خطر السقوط. تأكد من أن المنزل مضاء جيدًا، واستخدم درابزين السلالم، وتجنب استخدام الأثاث كبديل لسلم متين عند الوصول إلى الأماكن المرتفعة.

التمارين عالية التأثير

قد تؤدي التمارين العنيفة مثل الجري والقفز إلى تفاقم آلام الركبة، يجب تجنب أيضًا الحركات التي تضغط بشكل كبير على الركبة مثل الاندفاع والقرفصاء العميق، حيث يمكن أن تسبب هذه التمارين المزيد من الألم والإصابات إذا لم تُؤدَ بشكل صحيح.

