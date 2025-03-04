يصيب الملايين، أعراض وطرق علاج الانزلاق الغضروفي القطني

يُعد الانزلاق الغضروفي القطني من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا وإزعاجًا، حيث يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ويتسبب في آلام مبرحة تعيق حياتهم اليومية.

ويحدث انزلاق الغضروف عندما ينزلق جزء من الجزء الداخلي الناعم من القرص الفقري إلى الخارج من خلال صدع في البطانة الليفية للقرص، ويحدث هذا بشكل شائع في أسفل الظهر ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في العمود الفقري للرقبة ووسط الظهر.

عادةً ما يكون سبب الانزلاق الغضروفي هو التآكل التدريجي والإفراط في الاستخدام نتيجة الحركة المتكررة مع مرور الوقت، وعند كبار السن تصبح الأقراص الفقرية أكثر جفافًا وأضعف، مما يزيد احتمال الإصابة بالقرص المنفتق.

ويمكن أن تزيد بعض الحالات الطبية من خطر فتق القرص، بما في ذلك تضيق العمود الفقري واضطرابات الأنسجة الضامة.

أعراض الانزلاق الغضروفي

تتنوع أعراض الانزلاق الغضروفي القطني وتختلف في شدتها، ولكن أبرزها يتمثل في:

ألم أسفل الظهر: وهو العرض الأكثر شيوعًا، وقد يكون حادًا أو مزمنًا، ويمتد إلى الأرداف والساقين والقدمين.

ألم العصب الوركي: ألم حاد ينتشر على طول العصب الوركي، من أسفل الظهر إلى الساق والقدم، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بتنميل ووخز.

ضعف العضلات: قد يؤدي الانزلاق الغضروفي إلى ضعف في عضلات الساقين والقدمين، مما يؤثر على القدرة على المشي أو الوقوف.

تنميل ووخز: في الساقين والقدمين، وقد يكون مصحوبًا بألم أو حرقان.

صعوبة التحكم في الأمعاء والمثانة: في الحالات الشديدة، قد يؤدي الانزلاق الغضروفي إلى الضغط على الأعصاب التي تتحكم في الأمعاء والمثانة، مما يسبب صعوبة في التحكم فيها.

طرق علاج الانزلاق الغضروفي المتعددة

تتعدد خيارات علاج الانزلاق الغضروفي القطني، وتعتمد على شدة الأعراض وحالة المريض، وتشمل:

العلاج غير الجراحي: وهو الخيار الأول في معظم الحالات، ويتضمن الراحة، والأدوية المسكنة للألم والمضادة للالتهاب، والعلاج الطبيعي، والحقن بالكورتيكوستيرويدات.

العلاج الجراحي: يُلجأ إليه في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاج غير الجراحي، أو في حال وجود أعراض عصبية خطيرة.

نصائح للوقاية من الانزلاق الغضروفي

يمكن الوقاية من الانزلاق الغضروفي القطني باتباع بعض النصائح، مثل:

الحفاظ على وزن صحي: لتخفيف الضغط على العمود الفقري.

ممارسة الرياضة بانتظام: لتقوية عضلات الظهر والبطن.

الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة: لتجنب إجهاد العمود الفقري.

رفع الأشياء الثقيلة بطريقة صحيحة: لتجنب إجهاد الظهر.

تجنب التدخين: لأنه يؤثر على تدفق الدم إلى الغضاريف.

ويؤكد الأطباء على أهمية التشخيص المبكر للانزلاق الغضروفي القطني، حيث يساعد ذلك على تحديد العلاج المناسب وتجنب تفاقم الأعراض.

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