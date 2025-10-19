الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

مبابي
مبابي

أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره خيتافي اليوم الأحد بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026 على أرضية ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فيدي فالفيردي – جوردي ألبا – إيدير ميليتاو – كاريراس.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: ماستانتونو – كيليان مبابي – رودريجو.

 

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

تذاع مباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني  عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتولى الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وخيتافي في حين أن حكم تقنية الفيديو في المباراة سيكون بابلو جونزاليس، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني.

كان ريال مدريد قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام فياريال بثلاثية لهدف، وخيتافي تعرض لهزيمة أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بعد فوزه القاتل أمام جيرونا بهدفين لهدف في الجولة التاسعة مساء السبت. 

