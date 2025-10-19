رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستا" عن بدء طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري، التي تقام في ضيافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبلين.

وكتبت الرابطة الإماراتية على حسابها: "مواجهات قوية في قلب العاصمة الإماراتية، نعد الجماهير بمتعة وإثارة وسط أجواء مميزة في الملاعب المستضيفة وهي ملعبي محمد بن زايد وهزاع بن زايد بالعاصمة أبو ظبي.

كما وضعت الرابطة اللينك الخاض بموقع حجز التذاكر:

https://uaeproleague.platinumlist.net

وتنطلق منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بطولة بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

جوائز بطولة السوبر المصري

“فيتو” تكشف تفاصيل جوائز السوبر المصري، والتي تصل إلى 700 ألف دولار للأندية الأربعة المشاركة، حيث يحصل كل فريق من الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا على 50 ألف دولار مقابل المشاركة في البطولة.

فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف دولار، بينما لن يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على أي جوائز وسيكتفون بالحصول على 50 ألف دولار فقط نظير المشاركة.

أبوظبي تستضيف رسميًا السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق

تستضيف أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز، يوم 6 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

تعديل مباريات الفرق المشاركة في السوبر المصري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا التعديل في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات في الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل.

وفقًا للقرار، تقام جميع المباريات الأربع يوم 2 نوفمبر، وتُلعب مباراتا الزمالك وطلائع الجيش، وبيراميدز والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما تنطلق مباراتا الأهلي والمصري، وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وبفضل هذا القرار، ستحظى جميع الفرق بفترة راحة متساوية قبل السفر إلى الإمارات والمشاركة في مباريات السوبر المقررة في يومي 6 و9 نوفمبر.

ويعكس هذا القرار حرص رابطة الأندية على تنظيم جدول المباريات بشكل يراعي مصلحة الأندية المشاركة في البطولات القارية والمحلية، ويضمن سير المنافسات في أجواء من التكافؤ والاحترافية.

