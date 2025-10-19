أليو ديانج يجهز مفاجأة للأهلي قبل جلسة مناقشة التجديد

قال مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب الأهلي: إنه يجهز لمباغتة الأهلي بمفاجأة جديدة قبل جلسة مناقشة ملف تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر: أن أليو ديانج سيحضر أكثر من عرض رسمي لطرحه على وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي خلال جلسة التجديد من أجل التأكيد على أنه لا يناور بالعروض ولكنه يمتلك عروض فعلية من أندية عربية وذلك للضغط على النادي من أجل الحصول على أكبر قيمة ممكنة في التجديد القادم.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأحد، عقب الفوز على فريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد، في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب، ليضع الفريق قدما نحو التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.