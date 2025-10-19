الأحد 19 أكتوبر 2025
أليو ديانج يجهز مفاجأة للأهلي قبل جلسة مناقشة التجديد

أليو ديانج لاعب الأهلي
أليو ديانج لاعب الأهلي

قال مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب الأهلي: إنه يجهز لمباغتة الأهلي بمفاجأة جديدة قبل جلسة مناقشة ملف تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

وأضاف المصدر: أن أليو ديانج سيحضر أكثر من عرض رسمي لطرحه على وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي خلال جلسة التجديد من أجل التأكيد على أنه لا يناور بالعروض ولكنه يمتلك عروض فعلية من أندية عربية وذلك للضغط على النادي من أجل الحصول على أكبر قيمة ممكنة في التجديد القادم. 

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأحد، عقب الفوز على فريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد، في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب، ليضع الفريق قدما نحو التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

