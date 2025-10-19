الأحد 19 أكتوبر 2025
أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز يانيك فيريرا

حازم إمام
حازم إمام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب رحيل حازم إمام عن منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز فيريرا 

وأكد المصدر أن التجاهل التام من يانيك فيريرا لآرائه الفنية، كان سببا رئيسيا في رحيله عن منصبه، بالإضافة إلى دخوله في مشادة مع فيريرا مؤخرا.

إضافة إلى ذلك، فقد رأى “إمام” بأن الجهاز الفني لا يرغب في تواجده، كما أن فيريرا رفض استمراره بعد انقطاعه عن التواجد خلال الفترة الماضية.

وتقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا باستقالته من منصبه في الفترة الحالية. 

وقام حازم إمام بتقديم الاستقالة للكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي.

وناقش جون إدوارد المدير الرياضي الأمر مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وتم قبول الاستقالة. 

وتقدمت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالشكر لحازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق ودوره مع الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية. 

الزمالك يعاقب ثنائي السلة إسماعيل وموسى بعد تجاوزهما في مباراة دمنهور

أموريم يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يعقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني. 

