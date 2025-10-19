الأحد 19 أكتوبر 2025
أول تعليق من حازم إمام بعد رحيله عن الزمالك

حازم إمام
حازم إمام

كشف حازم إمام أسباب تقديم استقالته من منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز فيريرا 

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام:

لا أحد ينتظر مني أي إساءة للنادي لأنها لا تخرج مني أبدًا، لأن هذا الكيان الكبير له كل الفضل علينا.

وواصل: “ثانيًا كل الحكاية أنا ما ليش دور وده شئ أنا برفضه، لذلك تقدمت باستقالتي وقُبلت بكل احترام”.

وتابع أتقدم بكل الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب وكل الشكر لإدارة الكرة في نادي الزمالك وعلى رأسها مستر جون إدوارد على الفترة اللي عملت بها داخل أعظم كيان في الشرق الأوسط.

وأتم: وأنا تحت أمر نادي الزمالك في أي مكان وسأظل داعم له في كل مكان، وكل التوفيق لفريق الكورة في الفترة المقبلة.
 

وتقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا باستقالته من منصبه في الفترة الحالية. 

وقدم حازم إمام الاستقالة للكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي.

وناقش جون إدوارد المدير الرياضي الأمر مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وتم قبول الاستقالة. 

وتقدمت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالشكر لحازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق ودوره مع الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية. 

بحضور رئيس الاتحاد الدولي، الزمالك يفتتح ملعب الهوكي الجديد (صور)

الزمالك يعاقب ثنائي السلة إسماعيل وموسى بعد تجاوزهما في مباراة دمنهور

ومن المقرر أن يعقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني. 

حازم إمام أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز فيريرا فيريرا نادي الزمالك اخبار الزمالك

