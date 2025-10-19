الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن فيديو أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

 

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على نظيره ليفربول، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2025-2026.

 

فيديو أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

وسجل بريان مبويمو هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك ليفربول بالدقيقة الثانية من تصويبة بقدمه اليمنى.

ثم أدرك ليفربول التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 78.

وتقدم مانشستر يونايتد مجددا عن طريق هاري ماجواير في الدقيقة 84.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

الدفاع: برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبيرخ - ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول 

حراسة المرمى: ليمنس

الدفاع: دي ليخت - لوك شو - ماجواير

الوسط: دالوت - ماونت - برونو فرنانديز - كاسيميرو - أمادا تراوري

الهجوم: مبويمو - كونيا

مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ومانشستر يونايتد يملك 13 نقطة في المركز التاسع.

ويتواجد آرسنال في الصدارة بـ 19 نقطة بعدما تغلب على فولهام بهدف دون مقابل، مساء السبت بالجولة الثامنة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 16 نقطة حيث تغلب على إيفرتون بهدفين دون مقابل.

الجريدة الرسمية