محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل، في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأمهات والأطفال، مشيدا بالتنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة العليا لحماية الطفل، لتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

حضور الاجتماع مع المحافظ

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ والدكتور شحته حسني عميد كلية التربية والطفولة بجامعة الزقازيق وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهبه حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان ولفيف من وكلاء الوزارات ومديرى عموم المصالح بالمحافظة.

التعامل الفورى مع البلاغات الخاصة بالطفل

أكد محافظ الشرقية أن ملف الطفولة يعد من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الحكومة نحو تقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر مؤكدا على ضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة للوحدة العامة أو الوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة للقيام بدورها في ممارسة المهام المنوطة بها لتوفير مناخ آمن للطفل.

المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ

ومن جانبها أشارت الهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ الي ان خط نجدة الطفل (16000) التابع المجلس القومي للطفولة والأمومة تم تخصيصه لتلقى البلاغات الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وفحصها واتخاذ اللازم حيالها مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لحماية الأطفال المعرضين للخطر، والقضاء على الممارسات الخفية التى تقوم بها الأسر البسيطة مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التى تهدد حياة أطفالنا.

مبادرات لدعم المرأة المعيلة

وقالت نائبة المحافظ ان المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها كما تقوم المحافظة بتاسيس منتدى للطفل وندوات وزيارات بالتنسيق بين لجنة المنتدى والأطفال بهدف رفع كفاءتهم والرد على البلاغات الواردة من خط النجدة والوحدة العامة بجانب عمل بروتوكولات تعاون مع جهات تقدم الدعم النفسى والإرشادى للحالات وجلسات إرشاد أسرى.

التعاون مع الجهات من واقع البلاغات

وخلال الاجتماع تم استعراض بعض المقترحات لدعم منظومة حماية الأطفال بالمحافظة مثل عمل حملات توعية بالاشتراك مع أعضاء اللجنة العامة للتوعية من المخاطر التى يتعرض لها الأطفال من واقع البلاغات والتعاون مع مديرية الأوقاف والأزهر والكنيسة لتوعية الأسر خلال الخطب والندوات الدينية بطرق الوقاية والتربية التى تقى من المخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

العمل على حل المشكلات المتعلقة بالأطفال

وقدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل،للجهد المبذول في تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال المعرضين للخطر، والعمل على مدار الساعة لحل كافة المشكلات المتعلقة بهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في رعايتهم فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.

