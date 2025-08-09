إدارة نادي الشرقية الرياضي تتخذ قرارات صارمة بعد وقوع مشاجرة وإصابة طفل مريض بالقلب

شهد نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، الساعات القليلة الماضية واقعة مؤسفة أثارت حالة من الجدل بين الأعضاء والرواد، بعدما اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب، يُقال إنهم أبناء لتجار معروفين بالمدينة، وذلك إثر خلاف بسيط نشب بسبب لهو الأطفال.

المشاجرة أسفرت عن إصابة شاب وشقيقه الطفل المريض بالقلب، حيث جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما لاذ المتورطون بالفرار من موقع الحادث.

وفي أول رد فعل رسمي، قررت إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال دخول بعض الأشخاص في المشاجرة، مع إيقاف جميع المتسببين والمشتركين في الواقعة، ومنعهم من دخول النادي وإيقاف عضوياتهم لحين انتهاء التحقيقات. وأكدت الإدارة أن إدارة الشئون القانونية ستتابع القضية عن كثب، وأنه تم استدعاء الشرطة لمباشرة الإجراءات.

التعامل بحزم مع أي تجاوزات مستقبلية

كما شددت إدارة النادي على أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات مستقبلية، مشيرة إلى أنه جاري حصر التلفيات الناتجة عن المشاجرة وتكليف المتسببين بإصلاحها، وفرض غرامات مالية عليهم بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف.

وفي تطور موازٍ، أعلن نادي الشرقية الرياضي الاستعانة بمدير أمن جديد، وفتح باب التوظيف لعدد من المناصب الإدارية والفنية والأمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومحترمة لأعضاء النادي ورواده.

