صحة الشرقية: فحص 613 ألف طفل بمبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة تشمل قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة الطفل من عمر يوم إلى ٢٨ يوما" وذلك من خلال (355) جهاز انبعاث صوتي موزع على المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعين لـ١٩ إدارة صحية.

مركز علاج السمعيات بمستشفى الاحرار

وكشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أنه في حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته، وفي حالة الاحتياج لعملية "زراعة القوقعة" يتم إحالة الطفل إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، لتقديم الخدمات الطبية وفحص السمع لـ (613.082) طفل ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز ومدن المحافظة منذ بداية العام الجارى 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.