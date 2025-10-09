الخميس 09 أكتوبر 2025
محافظات

سكرتير عام قنا يعقد اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل

اللجنة العامة لحماية
اللجنة العامة لحماية الطفل

عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة،  لمتابعة أعمال اللجنة واستعراض جهودها في دعم منظومة حماية الطفولة.

شارك في الاجتماع مجدي نجيب مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد علي وكيل مديرية القوى العاملة، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، والدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

التنسيق بين الجهات المعنية في قنا

تضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر، واستعراض الجهود الميدانية لوحدات حماية الطفل المنتشرة في المراكز والمدن.

كما تناولت الجلسة عرضا حول برامج التوعية بحقوق الطفل وآليات الحماية، وخطط العمل المشتركة بين القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بهدف تطوير الأداء وتحقيق بيئة آمنة للأطفال داخل المحافظة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لأنشطة وحدات الحماية ورفع تقارير منتظمة عن معدلات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الطفل بمحافظة قنا.

الاطفال المعرضين للخطر التضامن الاجتماعي الطب البيطري المجلس القومي للمرأة الوحدة العامة لحماية الطفل سكرتير عام قنا سكرتير عام محافظة قنا قنا

