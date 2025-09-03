نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن الولادة الطبيعية في وقتها المحدد بنهاية الشهر التاسع تمثل خطوة أساسية في حماية صحة الطفل ونموه السليم.

فوائد الولادة الطبيعية

وأوضحت أن الأسبوعين الأخيرين من فترة الحمل يعتبران الأهم في حياة الجنين داخل الرحم، حيث يستعد خلالهما للخروج بشكل طبيعي، ويكتمل نمو أجهزة جسمه الحيوية.

وأشارت الألفي إلى أن الأطفال الذين يولدون في الأسبوع 37 أو 38 غالبًا ما يعانون من مشكلات في التنفس نتيجة عدم اكتمال نمو الرئتين بصورة كافية، مما يضطر الكثير منهم إلى دخول الحضانة.

وأضافت نائب وزير الصحة أن أغلب الحالات التي تحجز في الحضانات مرتبطة بالزيادة الملحوظة في نسب الولادات القيصرية المبكرة.

ارتفاع معدلات اللجوء إلى العمليات القيصرية

وحذرت نائب وزير الصحة من أن ارتفاع معدلات اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير مبرر أدى إلى زيادة الضغط على الحضانات، وارتفاع معدلات وفيات المواليد.

كما لفتت إلى أن الولادة الطبيعية لا تقتصر فوائدها على التنفس والنمو فقط، بل تسهم أيضًا في تزويد الطفل بالبكتيريا النافعة عند مروره عبر الرحم وقناة الولادة، وهي بكتيريا أساسية تعزز مناعة الجسم، وتساعد في الوقاية من السمنة مستقبلًا، فضلا عن دورها في تحفيز نمو المخ وزيادة نشاطه.

