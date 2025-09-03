الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

الولادة الطبيعية،
الولادة الطبيعية، فيتو

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن الولادة الطبيعية في وقتها المحدد بنهاية الشهر التاسع تمثل خطوة أساسية في حماية صحة الطفل ونموه السليم. 

 

فوائد الولادة الطبيعية 

وأوضحت أن الأسبوعين الأخيرين من فترة الحمل يعتبران الأهم في حياة الجنين داخل الرحم، حيث يستعد خلالهما للخروج بشكل طبيعي، ويكتمل نمو أجهزة جسمه الحيوية.

وأشارت الألفي إلى أن الأطفال الذين يولدون في الأسبوع 37 أو 38 غالبًا ما يعانون من مشكلات في التنفس نتيجة عدم اكتمال نمو الرئتين بصورة كافية، مما يضطر الكثير منهم إلى دخول الحضانة. 

وأضافت نائب وزير الصحة أن أغلب الحالات التي تحجز في الحضانات مرتبطة بالزيادة الملحوظة في نسب الولادات القيصرية المبكرة.

 

ارتفاع معدلات اللجوء إلى العمليات القيصرية

وحذرت نائب وزير الصحة من أن ارتفاع معدلات اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير مبرر أدى إلى زيادة الضغط على الحضانات، وارتفاع معدلات وفيات المواليد.

الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول للجميع (فيديو)

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية عبير الأباصيري (فيديو)

كما لفتت إلى أن الولادة الطبيعية لا تقتصر فوائدها على التنفس والنمو فقط، بل تسهم أيضًا في تزويد الطفل بالبكتيريا النافعة عند مروره عبر الرحم وقناة الولادة، وهي بكتيريا أساسية تعزز مناعة الجسم، وتساعد في الوقاية من السمنة مستقبلًا، فضلا عن دورها في تحفيز نمو المخ وزيادة نشاطه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البكتيريا النافعة الدكتورة عبلة الألفي الوقاية من السمنة الولادات القيصرية الولادة الطبيعية مضاعفات صحية ولادات القيصرية

مواد متعلقة

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ما هي حالات الطوارئ الواجب علاجها مجانا وكيف يتم التعامل معها؟

وزير الصحة: عقوبات رادعة لأي مستشفى يطلب أموالا في حالات الطوارئ

وزير الصحة: من حق كل مواطن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون شروط

بسبب الخدمات والنظافة، نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق

الرعاية الصحية: إجراء 155 زراعة قوقعة بتكلفة عالية والمريض يدفع 482 جنيهًا فقط

وزير الصحة يوجه بتكثيف برامج التوعية بمخاطر الإيدز

وزير الصحة: توطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة

الأكثر قراءة

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا فى مصر

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير صادم لرؤية الأسد في المنام

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads