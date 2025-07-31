الخميس 31 يوليو 2025
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ثقافة الشرقية تنظم ورشة فنية بمنتدى الطفل في تل بسطا الأثري

ورشة فنية لأطفال
ورشة فنية لأطفال منتدى الطفل بموقع تل بسطا

تواصل وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية، برئاسة هبه حمد جهودها في دعم وتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في المجتمع ودمجهم في العمل العام من خلال اللجنة المحلية الدائمة "لمنتدى الطفل بالشرقية"،برئاسة المهندسة  لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وذلك استكمالًا لخطة محافظة الشرقية لدعم حقوق الطفل ورعاية مواهبه وتنمية قدراته الثقافية والإبداعية، وحرصها على إعداد جيل مثقف وواعٍ قادر على قيادة المستقبل،تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

 

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تنظيم ورشة فنية بعنوان طبيعة صامتة 

من جانبها أوضحت رئيسة وحدة حماية الطفل أنه تم تنظيم ورشة فنية بعنوان "طبيعة صامتة" لأطفال منتدى الطفل بالمحافظة، وذلك في منطقة آثار تل بسطا، ضمن فعاليات برنامجي "إبداعنا يجمعنا" و"تراثك ميراثك.. مصر تتحدث عن نفسها" بالتنسيق مع فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر وتحت إشراف وفاء لبيب، مدير إدارة مكتب مدير عام فرع ثقافة الشرقية.

الفنان التشكيلى الدكتور مصطفى غنيم 

كما أشارت رئيس وحدة حماية الطفل أن  الورشة قدمها الفنان التشكيلي الدكتور مصطفى غنيم، حيث تناول خلال المستوى الأول للورش أنواع الألوان واستخداماتها، موضحًا الفرق بين الألوان الزيتية، والأكريليك المائية، والأكوريل، وتقنيات السوفت باستيل، إضافة إلى شرح كيفية تحويل مفردات الطبيعة الصامتة إلى أشكال هندسية ودراسة الظل والنور والنسبة الذهبية.

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تجهيز مجسمات للطبيعة الصامتة 

وأضافت أن الفعالية شملت تجهيز مجسمات للطبيعة الصامتة وشرح خطوات التصميم على سطح اللوحة، مع استخدام الألوان الأساسية واستنتاج الدرجات اللونية.واختتم اليوم بزيارة لمتحف تل بسطا ومؤسسة الفن والحياة التي أسسها الدكتور مصطفى غنيم، ضمن أنشطة تهدف إلى ربط الأطفال بالتراث والثقافة البصرية. 

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وحدة حماية الطفل محافظة الشرقية هبة حمد تمكين الاطفال تعزيز مشاركتهم دمجهم فى العمل العمل العام اللجنة المحلية

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